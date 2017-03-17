Сирийская армия сообщила, что сбила самолет Израиля

Сирийская армия заявила, что сбила один из четырех самолетов Военно-воздушных сил Израиля.

«Наши противовоздушные системы отреагировали и сбили один из самолетов на оккупированных территориях. Также был задет еще один самолет, остальные улетели», — передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление командования Вооруженных сил Сирийской арабской республики (САР).

В заявлении отмечается, что целью израильской авиации были объекты армии САР в районе Пальмиры.

В свою очередь израильские власти не сообщают о наличии потерь, а отмечают, что одна их трех ракет, запущенная с территории Сирии, была уничтожена. Другие две своих целей не достигли, никто не пострадал.

В заявлении израильского военного ведомства отмечается, что ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям ливанской шиитской группировки «Хезболла» в Сирии, чтобы воспрепятствовать контрабанде оружия. Израиль также обвинил Сирию в обстреле своих самолетов.