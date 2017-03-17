Минюст попросил Верховный суд запретить в России «Свидетелей Иеговы»

Минюст 15 марта направил в Верховный суд России административный иск о запрете на всей территории страны организации «Свидетели Иеговы». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства, основанием названы выявленные при проверке нарушения законов по борьбе с экстремизмом.

Внеплановая проверка документов религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» на предмет соответствия ее деятельности ее уставу проводилась с 8 по 27 февраля 2017 г. Минюст выявил, что уставные цели и задачи организация нарушает, а также нарушает действующее законодательство России, в том числе ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

В пресс-службе ВС подтвердили получение иска Минюста. Дата его рассмотрения еще не назначена.

В «Управленческом центре Свидетелей Иеговы в России» «Интерфаксу» сказали, что документов из суда еще не получили. В организации убеждены, что «если иск будет удовлетворен, это повлечет за собой катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России». Там заверяют, что экстремизм «глубоко чужд основанным на Библии убеждениям и морали Свидетелей Иеговы», в организации состоят мирные верующие, а их преследование по обвинениям в экстремизме «строится на откровенных фальсификациях, непрофессионализме отдельных "экспертов" и, как результат, на судебных ошибках».

Решение ВС «напрямую затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы в России, а также коснется всех 2277 религиозных групп по всей стране, объединяющих 175 000 последователей этой религии», цитирует «Интерфакс» сайт организации.

Деятельность «Свидетелей Иеговы» запрещена в некоторых регионах России, эти решения признаны Верховным судом. Местные отделения организации не раз привлекались к административной ответственности за распространение экстремистских материалов.