Песков рассказал, почему Медведева не было на совещании президента с членами Совбеза

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев не присутствовал на совещании Владимира Путина с членами Совета безопасности страны из-за рабочего графика премьера.

На вопрос журналистов, не связано ли это со здоровьем Медведева, Песков ответил, что не располагает такой информацией, и переадресовал этот вопрос в пресс-службу правительства.

В начале недели Медведев не присутствовал на совещании президента с членами правительства, и как пояснил тогда Путин, это было связано с болезнью премьера. «Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее ситуация (по гриппу) пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли», - сказал тогда Путин.