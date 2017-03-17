«Лаборатория Касперского» заплатила Майклу Флинну гонорар в 2015 году

«Лаборатория Касперского» подтвердила, что ее дочерняя структура Kaspersky Government Security Solutions (сейчас KGSS Inc.) заплатила бывшему советнику президента США по нацбезопасности Майклу Флинну гонорар за выступление на форуме Government Cybersecurity Forum, которую компания провела в Вашингтоне в 2015 г. Это представитель «Лаборатории» сказал «Интерфаксу». В мероприятии участвовали «ведущие политические и IT-эксперты», они «обсуждали проблемы кибербезопасности, с которыми сталкиваются правительства, и пути их решения», добавил собеседник агентства. Он подчеркнул, что «Лаборатория Касперского» - частная компания, она «не связана ни с одним правительством, но гордится сотрудничеством с властями многих стран и международными правоохранительными организациями в деле борьбы с киберпреступностью».

Днем ранее The Wall Street Journal сообщила, что Флинн ранее получил от трех российских компаний более $50 000. Газета ссылалась на документы одного из комитетов конгресса США. Из них следовало, что две из трех компаний перечислили ему по $11 250 осенью и летом 2015 г. и что одна из этих двух, «дочка» «Лаборатории Касперского», выплатила ему гонорар за выступление в Вашингтоне. Второй компанией WSJ назвала грузовую авиакомпанию «Волга-Днепр».

Флинн был вынужден подать в отставку с поста советника президента Трампа через три недели после назначения на фоне скандала. Выяснилось, что он утаил от администрации США, в том числе от вице-президента Майка Пенса, информацию, что до инаугурации обсуждал санкции по телефону с послом России Сергеем Кисляком. После отставки Флинна Тhe Wall Street Journal узнала, что в декабре 2015 г. Russia Today выплатила ему $33 750 за участие в конференции в Москве.