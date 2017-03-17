Захарова: «письма Януковича» действительно не было

Официального письма экс-президента Украины Виктора Януковича с просьбой о вводе российских войск на Украину действительно не было, объяснила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Это не письмо. Это заявление Януковича. Он никогда не отрицал, что его подписывал», - сообщила Захарова, и это именно тот документ, который в 2014 г. зачитывал в ООН постпред России Виталий Чуркин. «Чуркин был уполномочен его процитировать в Совете безопасности ООН, о чем открыто заявил. Также заявление было распространено в качестве документа СБ – обычная практика доведения до членов совета актуальных материалов. Технология отправки указаний российским представителям за рубежом – это вопрос внутреннего согласования», - объяснила Захарова.

Накануне пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «никакого письма официально в администрацию президента России не поступало». Показания о том, что отстраненный от должности президента Украины Янукович в марте 2014 г. просил президента Владимира Путина ввести войска на Украину, недавно дал украинской генпрокуратуре уже бывший депутат Госдумы Денис Вороненков.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 17 января 2017 г. заявил, что его ведомство через постпредство Украины в ООН получило заверенную в ООН фотокопию заявления Януковича от 1 марта 2014 г. с просьбой ввести российские войска на Украину.

22 февраля 2017 г. Янукович заявил, что вводить войска он не просил и никакого письма президенту России на этот счет не было. «Это не письмо, а заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы, – цитировало его ТАСС. – Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить и сделать это в рамках своих полномочий».