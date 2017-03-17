Бывший лидер «России молодой» осужден на 2,5 года по делу о мошенничестве

Бывший лидер молодежного прокремлевского движения «Россия молодая» Максим Мищенко признан виновным по делу о мошенничестве и осужден на 2,5 г. колонии. Об этом сообщают «Тульские новости». Кроме того, суд обязал Мищенко выплатить штраф в 80 000 руб. Другой фигурант дела Геннадий Ефимов получил полтора года условно.

Прокурор просил для Мищенко наказание в виде двух лет лишения свободы, штрафа в размере 7000 руб. и лишения всех государственных наград. Ефимова просили приговорить к одному году колонии.

Напомним, следствие обвиняло Мищенко и Ефимова в том, что с февраля по апрель 2015 г., используя служебное положение, они похитили из бюджета Тульской области 650 000 руб. Деньги были выделены для проведения мероприятий социальной поддержки чернобыльцев и их родственников. Средства были перечислены министерством труда и социальной защиты населения Тульской области на счет возглавляемой одним из обвиняемых общественной организации.