Евгений Лебедев доверит The Evening Standard бывшему министру финансов

Новым редактором лондонской газеты The Evening Standard, которая принадлежит Евгению Лебедеву, станет бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн. Об этом сообщает само издание. Осборн сменит нынешнего редактора Сару Сэнс в начале мая.

Экс-министр назвал The Evening Standard замечательной газетой, ее команду - впечатляющей. Он с нетерпением ждет начала сотрудничества с этой «командой преданных своему делу профессионалов», у которой он собирается перенимать опыт и которой он будет руководить. Предстоящую ему работу он назвал трудной, но увлекательной. Как человек, выросший в Лондоне, он считает издание важным для города и его населения институтом. Осборн гордится тем, что он депутат парламента от Консервативной партии (он мандата он не отказывается), но его издание будет давать слово всем жителям Лондона, пообещал он.

Евгений Лебедев в Twitter выразил уверенность, что новый редактор укрепит позицию и влиятельность The Evening Standard. Он отметил, что взгляды Осборна на политику и экономику близки взглядам большинства читателей газеты. Экс-министра и истинного лондонца он считает правильным человеком для руководства редакцией.

Евгению Лебедеву и его отцу Александру принадлежат The Independent и The Independent on Sunday, молодежная газета i, лондонская The Evening Standard и телеканал London Live.