В Крыму самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы

Самолет Airbus с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетной полосы перед вылетом из аэропорта Симферополя, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Самолет А-320 "Уральских авиалиний" готовился к вылету в Екатеринбург, однако перед выездом с рулежной дорожки на взлетно-посадочную полосу, предварительно по технической причине, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на грунт», - пояснил источник.

По его словам, аэропорт продолжает штатно работать. Пострадавших нет.