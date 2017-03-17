Госдума ввела уголовную ответственность за хулиганство в транспорте

Госдума приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность для дебоширов на транспорте.

Законопроект устанавливает ответственность за хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспортном средстве общего пользования. Под хулиганством понимается грубое нарушение общественного порядка, «выражающее явное неуважение к обществу».

Санкции по этой статье остаются прежними: штраф от 300 000 до 500 000 руб. или в размере зарплаты за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Если хулиганские действия совершены группой лиц по предварительному сговору либо с сопротивлением представителю власти или другому лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, то максимальная уголовная планка повышается до семи лет. Если хулиганские действия будут совершены с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, то нарушителям будет грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.

При этом, как пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, формирование черных списков пассажиров будет осуществляться только по решению суда.

Кроме того, УК дополняется новой статьей, где оговаривается ответственность за «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств». Речь идет о дейсвиях, которые были совершены вне транспортного средства. К ним будут отнесены и действия так называемых зацеперов, и хулиганов, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов. Нарушителям будет грозить штраф в размере от 150 000 до 300 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.