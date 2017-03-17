Додон предложил Путину заключить между Россией и Молдавией договор о двойном гражданстве

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что на встрече с Владимиром Путиным попросил главу российского государства продлить сроки миграционной амнистии для работающих в России молдавских граждан и подумать о возможности ввести для них двойное гражданство.

«Я попросил продлить сроки миграционной амнистии после 20 марта, чтобы этой возможностью смогли воспользоваться максимальное число молдавских граждан, работающих в России. Владимир Путин сказал, что продление будет», - рассказал Додон в пятницу вечером по итогам встречи.

Он сообщил, что поблагодарил президента России за миграционную амнистию определенных категорий молдавских граждан, а также обратился к Путину с просьбой решить вопрос с амнистией и для остальных 33 000.

Также, по его словам, он попросил рассмотреть вопрос о заключении договора между Российской Федерацией и Республикой Молдовой о двойном гражданстве, чтобы молдавские соотечественники, постоянно проживающие в России, не были вынуждены отказываться от молдавского гражданства.

В пятницу Додон провел уже вторую в этом году официальную встречу с Путиным. Они обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе их предыдущей встречи в Москве 17 января.