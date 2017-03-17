Трамп подтвердил приверженность США НАТО

Американский президент Дональд Трамп подтвердил приверженность США НАТО и потребовал от союзников выделения не менее 2% ВВП на оборону. С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме.

«Я хочу поблагодарить канцлера за ее руководство в поддержке НАТО и принятых альянсом усилий в Афганистане. Я еще раз подтвердил канцлеру Меркель свою решительную поддержку НАТО, а также необходимость для наших союзников по НАТО платить их справедливую долю (на оборону)», - сказал американский лидер.

По его словам, США и Германию «объединяет стремление к безопасности, процветанию и миру». Трамп также заявил, что не считает себя сторонником изоляционизма и выступает за свободную торговлю.