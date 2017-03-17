Трамп: США выступают за мирное решение конфликта на Украине

Вашингтон высоко ценит лидерство Берлина и Парижа в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил Дональд Трамп на совместной пресс-конференции в Белом доме с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он добавил, что США выступают за мирное решение конфликта.

Трамп при этом вновь подтвердил приверженность США блоку НАТО, призвав союзников платить «справедливую цену» за усиление безопасности. Президент США потребовал от союзников выделения по меньшей мере 2% ВВП на оборону. «Я хочу поблагодарить канцлера за ее руководство в поддержке НАТО и приложенных альянсом усилий в Афганистане. Я еще раз подтвердил канцлеру Меркель свою решительную поддержку НАТО, а также необходимость для наших союзников по НАТО платить их справедливую долю», – добавил он. Трамп также заявил, что США и Германию «объединяет стремление к безопасности, процветанию и миру».