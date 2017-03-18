На Украине хотят допросить бывшего советника Трампа – CNN

Власти Украины хотят допросить бывшего советника президента США Дональда Трампа Пола Манафорта по делу о коррупции, сообщает CNN. По данным телеканала, за последние два года Киев не менее семи раз направлял соответствующий запрос властям США. В Белом доме на данную просьбу не ответили.

Манафорт ушел с поста главы избирательного штаба Трампа в августе 2016 г. из-за скандала, связанного с возможными нарушениями им закона во время его работы советником бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В частности, сообщалось, что в период с 2007 по 2012 г. Манафорт получал крупные суммы наличными со счетов Партии регионов Украины в рамках некой «серой схемы». ФБР и минюст США также расследовали возможную причастность фирмы Манафорта к коррупционным схемам на Украине.