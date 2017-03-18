В аэропорту «Орли» после стрельбы приостановлено воздушное движение

В парижском международном аэропорту «Орли» после инцидента с нападением на военнослужащего приостановлено воздушное движение. Когда работа аэропорта будет восстановлена, не уточняется.

Ранее в аэропорту мужчина напал на военнослужащего, отобрал у него оружие и спрятался в одном из магазинов. Полиция застрелила правонарушителя. Около 3000 человек были эвакуированы из терминала, в котором произошла стрельба.

В момент происшествия в аэропорту находился кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян. Он опубликовал в Twitter фотографию с места событий и раскритиковал действующие в аэропорту меры безопасности.

«В терминале "Орли-запад" не видно сотрудников служб безопасности. Ни одного сотрудника. Пассажирами никто не занимается», – написал он, добавив, что в стране нужно сохранить режим ЧС.