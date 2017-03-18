Путин и Назарбаев обсудили подготовку к саммиту в Бишкеке

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Главы государств рассмотрели актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, в том числе затронули отдельные аспекты подготовки предстоящего саммита ВЕЭС в Бишкеке», – говорится в сообщении.

Президенты также обменялись мнениями об итогах очередного раунда межсирийских переговоров, прошедших в Астане 14-16 марта, и согласовали график двусторонних контактов.