В Черное море вошел американский десантный корабль Carter Hall

Пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщила, что американский десантный корабль Carter Hall 17 марта вошел в акваторию Черного моря.

«Десантный корабль-док Carter Hall (LSD-50) с морскими пехотинцами на борту прибыл в Черное море 17 марта, чтобы принять участие в совместных с Румынией двусторонних учениях», – говорится в сообщении.

Учения будут проводиться у берегов румынского города Констанца, в них примут участие 1200 военнослужащих.

Согласно конвенции 1936 г., военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.