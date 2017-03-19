В нескольких районах Дагестана введен режим КТО

В Дагестане ведется поиск боевиков, в нескольких районах республики введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом «Интерфаксу» сообщили в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета по региону.

«Руководством оперативного штаба по республике принято решение о введении режима КТО в пределах административных границ города Хасавюрт, Хасавюртовского района и на отдельных участках территорий, ограниченных населенными пунктами Ленинаул, Калининаул, Дылымкостала и Инчха Казбековского района, а также Ниакли, Бавтудай и мост через канал Юз баш Кизилюртовского района Дагестана», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что режим КТО действует с 7.00 воскресенья по московскому времени.