Алексея Навального забросали яйцами на митинге в Новосибирске

В Новосибирске прошел митинг против резкого повышения тарифов на услуги ЖКХ. На площади Ленина в центре города собралось около 2500 человек. При этом согласовано было только 1500, организаторам грозит штраф за превышение заявленного числа.

Во время митинга неизвестный кинул несколько яиц в оппозиционера Алексея Навального, который присутствовал на акции протеста.

Этот митинг стал пятым с момента подписания губернатором Новосибирска постановления о повышении тарифов с 1 июля 2017 г. На него были приглашены представители городских властей, но они не пришли.