Джонсон попытается убедить США быть менее сговорчивыми с Россией – СМИ

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на будущей неделе отправится с визитом в США, где он намерен обсудить с представителями американских властей предстоящую поездку в Москву. Как пишет газета The Sunday Times, Джонсон попытается убедить Вашингтон быть менее сговорчивым в отношениях с Россией.

Издание также отмечает, что Джонсон будет стараться «подлатать отношения с администрацией Трампа», которые пошатнулись после обвинений в адрес британских спецслужб в прослушке.

Джонсон планирует провести переговоры с некоторыми из ближайших помощников Трампа и с лидерами Республиканской партии в конгрессе США. Он также примет участие в саммите по борьбе с терроризмом, где рассчитывает встретиться с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.