Рейтинг Трампа опустился до минимума за время его президентства

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа опустился до минимального значения за время его работы в Белом доме, следует из опроса Института Gallup. Его деятельность одобряют лишь 37% респондентов, неделю назад его рейтинг одобрения составлял 45%. Антирейтинг президента достиг рекордных 58%. Именно столько опрошенных высказали неодобрение действий национального лидера.

Последний опрос проводился 18 марта среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность указана в пределах 3 п.п.

Практически сразу после инаугурации как рейтинг, так и антирейтинг Трампа фиксировался на отметке 45%.

В 2014 г. Gallup публиковал рейтинг президентов США со времен Второй мировой войны. Первую строчку в нем занимал Джон Кеннеди с 70%, последнюю – Гарри Труман с 45%. Рейтинг предшественника Трампа Барака Обамы в тот момент составлял 48%.