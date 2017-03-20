Топ-менеджер «Уралвагонзавода» может перейти в администрацию президента – «Коммерсантъ»

Начальником департамента информационной политики управления общественных проектов (УОП) администрации президента может стать заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» Алексей Жарич, передает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Департамент информационной политики формирует предложения в сфере информационной политики, взаимодействует со СМИ и интернет-ресурсами. Его передадут из управления внутренней политики (УВП) в УОП. «Жарич очень профессионален и понятен. Нам будет комфортно с ним работать», – сказал изданию куратор информполитики в одном из ведомств.

Алексей Жарич родился в 1976 г., окончил Московский университет МВД, работал в службе протокола МВД, возглавлял отдел по приему иностранных делегаций центрального аппарата МВД. В 2005 г. Жарич создал интернет-проект «За Путина!», перед выборами в Госдуму 2007 г. опубликовал книгу «За Путина!», затем работал замгендиректора корпорации Newsmedia Stars, гендиректором телеканала Russia.ru, был одним из создателей документального фильма «Война 08.08.08. Искусство предательства». В конце 2010 г. Жарич назначен замгендиректора по взаимодействию со СМИ и органами госвласти НПК «Уралвагонзавод».