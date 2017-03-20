В Европарламенте отмечают усиление России на Сербию

Россия наращивает влияние в Сербии, которая является кандидатом на вступление в Евросоюз, и сознательно проводит в Сербии «стратегию дестабилизации», заявил председатель комитета Европарламента по внешней политике Дэвид Макаллистер (от партии «Христианско-демократический союз»). Как передает Deutsche Welle, он сказал это в интервью Die Welt и назвал происходящее поводом для серьезного беспокойства.

По мнению политика, Москва пытается влиять на сербские СМИ, отдельных политиков и гражданское общество. При этом Россия воспринимается обществом как главный союзник, хотя Евросоюз является крупнейшим инвестором в Сербии и до 2020 г. собирается вложить около 1,5 млрд евро в будущие реформы и развитие сербской экономики, отметил Макаллистер.

Политик назвал Балканы регионом «повышенной взрывоопасности, где в результате безответственных действий в кратчайшие сроки могут вновь оживиться конфликты, которые давно считаются преодоленными». Он считает, что Евросоюзу нужно сделать свою полезную деятельность в Сербии еще более наглядной и помочь ему в этом должны сербские политики.