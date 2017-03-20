Россия поднялась на семь позиций в рейтинге самых счастливых стран

Россия поднялась на семь позиций в рейтинге счастливых стран 2017 г., говорится в докладе World Happiness Report, составленном являющейся подразделением ООН Сетью для поиска решений устойчивого развития (Sustainable Development Solutions Network). Таким образом, Россия теперь занимает 49-е место в этом рейтинге.

При составлении списка счастливых стран эксперты проанализировали уровень жизни в 155 странах. На их оценку повлияли такие показатели, как уровень ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки граждан государством, продолжительность здоровой жизни, свобода самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.

Самой счастливой страной была признана Норвегия. На втором месте по степени счастья – Дания, далее идут Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Германия занимает 16-е место, Великобритания – 19-е, Франция – 31-е. Замыкают рейтинг Руанда, Сирия, Танзания, Бурунди, на последнем месте стоит Центральноафриканская Республика.