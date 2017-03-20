Все кандидаты в президенты РАН снялись с выборов

Все претенденты на пост президента Российской академии наук (РАН) сняли кандидатуры с выборов, заявил на общем собрании РАН ученый секретарь Михаил Пальцев. Как передает «Интерфакс», он добавил, что они встретились в воскресенье вечером, обсудили ситуацию и пришли к единому мнению. На должность президента Академии претендовали директор Института молекулярной биологии Александр Макаров, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) Владислав Панченко и действующий президент Владимир Фортов, полномочия которого истекают через несколько дней.

Фортов предложил перенести выборы на осень. По его словам, группа академиков указала на несовершенства устава РАН, которые, по их мнению, достаточно существенны, и в этой ситуации проведение выборов по заранее намеченному плану может бросить тень на легитимность избрания как президента РАН, так и президиума академии и результаты выборов может не одобрить правительство, пусть вероятность такого исхода и гипотетическая.

Макаров и Панченко на собрании РАН подтвердили, что отказываются от участия в выборах, поблагодарив выдвинувших их кандидатами, передает ТАСС. Фортов сказал, что не может остаться безальтернативным кандидатом, и попросил собрание отложить выборы. Он добавил, что «пока не выбран новый президент, выбирать новый президиум бессмысленно», так как половина членов президиума назначается президентом. Полномочия действующего состава президиума он предложил продлить до доработки устава и проведения новых выборов.

Отложить выборы на полгода, чтобы было время прописать в уставе более прозрачную процедуру, несколько дней назад предложил Панченко. По его словам, в уставе нет механизма отбора кандидатов, их выдвижения и обсуждения. Как напоминает «Коммерсантъ», в академических кругах Панченко считается основным конкурентом Фортова как подчиненный главы РНЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука – человека, близкого к президенту Владимиру Путину. Против предложения о переносе выступили известные ученые, но Фортов его поддержал, отмечает газета.

В феврале 2017 г. президиум РАН после обсуждения программ кандидатов официально рекомендовал академикам поддержать на выборах Фортова, а на тайном голосовании 43 члена президиума академии отдали предпочтение этому кандидату, остальные получили по пять голосов. «Общее собрание настроено на проведение выборов, люди уже приехали со всей страны, – сказал "Коммерсанту" Михаил Пальцев. – Но если эта группа членов академии сумеет их убедить, выборы действительно могут быть перенесены». Он подтвердил, что положения устава о выборах президента РАН устраивали не всех, но недостатки документа объясняются тем, что он принимался на фоне «неожиданной» реформы академии. Президиум РАН утвердил подробное описание процедуры выборов президента в декабре 2016 г., а в феврале 2017 г. ввел поправки к регламенту выборов, разрешив голосовать только за одного кандидата, напоминает газета. Панченко считает, что эти поправки не прошли через общее голосование членов РАН и выборы нужно перенести ради изменения устава и утверждения устава правительством.