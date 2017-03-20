В России паспорта ДНР и ЛНР действуют как украинские

Российские власти приравняли людей с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР к гражданам Украины, сообщили РБК в Госдуме и МВД.

Граждане, получившие паспорта ДНР и ЛНР, могут находиться на территории России, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд, после чего должны на 90 дней покинуть страну. Об этом РБК рассказали два собеседника в Госдуме, а также подтвердил представитель миграционного управления МВД, член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) и чиновник ЛНР.

Заместитель руководителя управления по вопросам миграции ГУ МВД Владимир Иванов подтвердил РБК, что Россия считает обладателей паспортов ЛНР и ДНР «все равно иностранцами, гражданами Украины». «Они приезжают, находятся здесь 90 дней, потом на такой же срок должны уехать», – уточнил он.

На официальный запрос РБК о том, какими документами регулируется пребывание обладателей паспортов ДНР и ЛНР в России, в МВД на момент выхода материала не ответили.

Выходцы из непризнанных республик Донбасса действительно воспринимаются российскими органами власти как украинские граждане, подтвердил РБК глава комиссии СПЧ по миграционной политике Евгений Бобров.

Впрочем, как сказал РБК военнослужащий ДНР Александр Жучковский, на практике при прохождении границы обладатели паспортов ДНР и ЛНР не заполняют миграционную карту.