Шойгу и Лавров обсудили с японскими коллегами безопасность в АТР, Сирию и Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал очень содержательными переговоры в формате «2+2» с руководителями МИД и Минобороны России и Японии. Как передает ТАСС, он сказал, что стороны договорились совместно проработать встречные предложения по совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Москва передала Токио разработанные в межведомственном формате конкретные проекты в этой сфере, получила ответные предложения, и стороны договорились быстро организовать их проработку.

Также участники встречи обсудили вопросы визового режима, вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Сирию и Украину и договорились о новой встрече в том же формате.

Лавров напомнил, что по поручению президента Владимира Путина «предпринимаются меры по облегчению и упрощению процедуры посещения южных Курил японскими гражданами, которые жили на этих островах ранее». По его словам, на переговорах обсуждалась возможность введения безвизового режима между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо.

По Украине, по словам министра, у России и Японии единая позиция: необходимо полное и всестороннее выполнение минских соглашений. «И наши японские коллеги заверили нас, что, общаясь с представителями украинского руководства, они неизменно указывают на необходимость выполнять свою часть этих договоренностей», – цитирует Лаврова ТАСС.

Российские участники встречи по просьбе японских собеседников рассказали, что Россия делает «для пресечения террористической угрозы в Сирии и для обеспечения политического урегулирования этого кризиса через активное задействование площадки Астаны и Женевы».

Москва озабочена сохраняющимися тенденциями блоковых подходов к проблемам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказал также Лавров. Это было высказано на переговорах. В России считают, что «для успешного противодействия современным вызовам и угрозам необходимы только коллективные меры». «Обратили внимание на серьезные риски, которыми чревато развертывание в Азиатско-Тихоокеанском регионе элементов глобальной системы противоракетной обороны Соединенных Штатов, – сказал руководитель МИДа. – Изложили наши оценки, которые показывают, что если речь идет об угрозах, исходящих от КНДР, то создание подобной системы ПРО, равно как и накачивание вооружений в этом регионе, являются ответом совсем не пропорциональным». При этом, по словам министра, Москва и Токио соглашаются, что «Северная Корея должна неукоснительно выполнять все резолюции СБ ООН». «Считаем при этом, что санкции СБ ООН в отношении Пхеньяна должны рассматриваться не как инструмент наказания, а как стимул, чтобы вернуть ситуацию в политико-переговорное русло», – указал он.