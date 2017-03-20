На Сахалине задержан министр сельского хозяйства региона

Министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко задержан за превышение должностных полномочий, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Кузьменко и его заместитель Тамара Муленкова задержаны, им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий)», – сказал собеседник агентства.

Это не первое громкое задержание на Сахалине в этом году. В начале марта была задержана министр имущественных отношений Елена Гах.