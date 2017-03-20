Конституционный суд вернул суд присяжных пожилым мужчинам

Конституционный суд России постановил предоставить возможность суда присяжных для мужчин, достигших 65-летнего возраста, обвиняемых в совершении ряда преступлений.

Поводом для дела послужила жалоба жителя Ростова Виктора Лабусова, который был осужден за двойное убийство. Он настаивал на рассмотрении дела коллегией присяжных, но получил отказ, поскольку совершил преступление в 66 лет. Мужчинам, достигшим 65-летнего возраста, по закону не назначают пожизненное лишение свободы, поэтому он не мог рассчитывать и на суд присяжных.

Лабусов посчитал, что такая ситуация противоречит конституционному принципу равенства, гарантируемому всем независимо от пола, расы, национальности и других обстоятельств.

КС постановил вернуть суд присяжных пожилым мужчинам.