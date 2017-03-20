Перед смертью топ-менеджер «Роскосмоса» сопротивлялся нападавшим - «Интерфакс»

Перед смертью в сизо исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос»Владимир Евдокимов пытался оказать сопротивление нападавшим, но ему не хватило сил, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, об этом свидетельствуют изменения на теле погибшего, зафиксированные при осмотре. Результаты осмотра могут также предварительно свидетельствовать о насильственном характере смерти Евдокимова, добавил он: «Предварительно можно говорить о том, что смерть наступила не в результате самостоятельно нанесенных себе увечий, а насильственных действий третьих лиц».

В пользу версии преднамеренного убийства говорят глубина проникновения лезвия, говорит источник «Коммерсанта», близкий к следствию. По его словам, особенно тщательно будет прорабатываться версия о заказном убийстве, связанном с намерениями Евдокимова сотрудничать со следствием и дать показания по своему уголовному делу.

За месяц до убийства Евдокимова перевели из спецблока с видеонаблюдением в общую камеру без него, сообщил ранее РБК со ссылкой на председателя московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в местах принудительного содержания Вадима Горшенина и члена комиссии Ивана Мельникова.

По данным РБК, сокамерники обнаружили тело Евдокимова в туалете 18 марта около 4.00 утра. «Дверь в туалет была закрыта изнутри. Они пытались до него докричаться; дергали дверь; из-под нее потекла кровь», – пересказывает их слова Мельников. По его словам, с сокамерниками Евдокимов не конфликтовал, не давила на него и администрация сизо. О сокамерниках Горшенин рассказал, что все они стали обвиняемыми впервые.

«Дождь» и член ОНК Когершин Сагиева, расспросив сокамерников Евдокимова, узнали, что в день смерти топ-менеджер писал письма и заполнял документы, а позднее занервничал и закурил, чего раньше с ним не случалось. После полуночи все заключенные легли спать и крепко заснули, а проснулись от того, что один из сокамерников выбивал дверь в туалет, где Евдокимова нашли мертвым. Один из заключенных перетащил его труп, но не объяснил зачем, передает «Дождь». Тело нашли уже холодным.

Сотрудники ФСИН и заключенные перенесли Евдокимова из туалета в камеру, попутно вызвав дежурившую в СИЗО-5 медсестру и карету скорой помощи, сообщает «Коммерсантъ», врачи констатировали его смерть. Родственники арестованного в последний раз общались с ним 17 марта. По их словам, они в разговоре не услышали никаких признаков депрессии или панического состояния — напротив, он готовился к заседанию суда, где намеревался по-прежнему доказывать свою невиновность. 30 апреля суд планировал рассмотреть ходатайство следствия о продлении срока ареста Евдокимову.

Евдокимов был арестован 1 декабря 2016 г. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Своей вины он не признал. По данным следствия, Евдокимов и другие фигуранты дела через подконтрольные им коммерческие организации незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» стоимостью не менее 200 млн руб.

На момент совершения преступления Евдокимов занимал должность замдиректора департамента ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Вместе с ним по делу проходят бывший гендиректор ЗАО «Научно-технический центр» Александр Золин, бывший гендиректор ОАО «Вертолетная сервисная компания» Аким Носков, его бывший заместитель Алексей Андреев, а также Алексей Озеров.