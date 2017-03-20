Лукашенко: «пятая колонна» нагнетает ситуацию в Белоруссии

Белорусская оппозиция при поддержке западных фондов и спецслужб пытается нагнетать ситуацию в стране, считает президент Александр Лукашенко. «Имеется в виду попытка нашей "пятой колонны" при поддержке, опять же, мы это фиксируем, я тут никого абсолютно не запугиваю, финансировании западных фондов и руководстве западными спецслужбами наших отморозков, которые сбежали за границу, - попытка нагнетать ситуацию в Беларуси», – приводит слова Лукашенко пресс-служба президента. При этом он отметил, что власти республики с этой ситуацией справятся: «Это не проблема».

Лукашенко добавил, что его данная ситуация волнует больше, чем «некое противостояние нашей белорусско-российской группировки и подразделения Североатлантического блока, который, естественно, сегодня оживился, укрепляется, усиливается, размещает дополнительные контингенты войск у наших границ».