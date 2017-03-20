Взыскания грозят помощникам петербургских депутатов за акцию «В защиту Петербурга»

Участвовавших в митинге 18 марта помощников петербургских депутатов вызвали в кадровую службу заксобрания и вменяют им в вину нарушение закона о госслужбе, поскольку на этой акции звучала критика властей. Как сообщила «Интерфаксу» депутат заксобрания Оксана Дмитриева (Партия роста), все ее помощники, оформленные по госслужбе, были 18 марта на акции «В защиту Петербурга». Это Александр Карпов, Павел Швец, Ирина Комолова и Михаил Романов. Их и помощника депутата Максима Резника (Антона Морозова) вызвали в кадровую комиссию. Ее помощнице Ольге Яковлевой заблокировали пропуск в Мариинский дворец. От помощников, оформленных по договору, потребовали немедленно предоставить отчет о проделанной за последний месяц работе. По подсчетам депутата, под взыскания могут попасть семь помощников по госслужбе и более 10 помощников по договору. «Фактически работа фракции Партии роста может быть полностью парализована», - добавила Дмитриева.

«Это надо понимать как угрозу неоформления договора на следующий месяц. Мы расцениваем это как грубое нарушение закона и Конституции, поскольку помощники депутатов и госслужащие не имеют поражения в правах, они пользуются такими же правами, как и другие граждане Российской Федерации, в том числе правом на митинги и демонстрации», - заявила Дмитриева. Она объяснила, что помощников обвиняют в участии и организации митинга, на котором звучала критика городских властей. Помощникам по госслужбе грозит дисциплинарное взыскание с занесением в личное дело. «В резолюции митинга есть тезисы, констатирующие, что власть не справляется с возложенными на нее задачами, а в некоторых выступлениях была дана негативная оценка действующих городских властей», - напомнила депутат. С точки зрения руководства заксобрания, это нарушает закон о госслужащих, которые должны быть лояльны к руководству организации, где работают.

Ирина Комолова сообщила в Facebook, что в отношении помощников начаты две проверки: по факту участия в протестном митинге и «по полноте сведений, указанных при поступлении на работу», передает «Интерфакс»

Депутат от «Яблока» Борис Вишневский сказал агентству, что аналогичная проверка ведется в отношении его помощника Кирилла Страхова. «Никаких нарушений закона о госслужбе в деятельности помощников, которые были на митинге, я не вижу. Госслужащим запрещено допускать публичные оценки и суждения в отношении руководства, а также использовать служебное положение в интересах политических партий. Я не вижу ни малейших нарушений в том, чтобы участвовать в согласованном митинге», - подчеркнул он.

После градозащитного митинга 28 января по поручению спикера заксобрания Вячеслава Макарова помощников этих трех депутатов уже проверяли из-за жалоб неизвестных, напоминает «Фонтанка.ру». Макаров сообщал потом на брифинге, что «у кого были нарушения, им это было поставлено на вид».