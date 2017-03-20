Выборы президента РАН перенесены на осень, Фортов остался во главе Академии наук

Ежегодное общее собрание Российской академии наук (РАН) большинством голосов решило перенести выборы своего президента с 22 марта на осень этого года после того, как все претенденты сняли свои кандидатуры.

Также собрание РАН решило просить правительство продлить полномочия нынешнего президента РАН Владимира Фортова и действующего президиума. Сам Фортов был против продления своих полномочий. «Я хотел бы, чтобы мои полномочия не продлевались», - сказал президент РАН, пояснив, что хочет избежать конфликта интересов на осенних выборах.

За перенос выборов члены РАН проголосовали практически единогласно, за предложение продлить полномочия руководства проголосовало большинство из 1162 академиков и членкоров при 27 голосах «против» и 12 воздержавшихся.

Общее собрание РАН - главный орган управления академией, в его ведении находится принятие устава и изменений в устав РАН, выборы президента и президиума РАН. В день собрания стало известно, что свои кандидатуры сняли все три претендента на должность президента академии - биофизик, директор Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Александр Макаров, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН Владислав Панченко и действующий президент Владимир Фортов, полномочия которого истекают через несколько дней.

Панченко и поддерживающие его академики предлагают перенести выборы на осень, чтобы доработать устав и саму процедуру избрания президента РАН. Фортов поддержал это предложение. Госдума готовит поправки в закон о науке, по которым президента РАН будет назначать президент России.