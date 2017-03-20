Суд принял решение аннулировать лицензию Европейского университета в Петербурге

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял решение об аннулировании лицензии Европейского университета в Петербурге (ЕУСПб). Вуз намерен обжаловать решение в апелляционной инстанции, оно вступит в силу только после рассмотрения апелляции, говорится в сообщении университета.

Заседание суда было очень быстрым, формальным и поверхностным, стороны представили свои позиции, после чего судья удалилась для принятия решения, рассказывает представитель ЕУСПб.

Иск об аннулировании лицензии ЕУСПб Рособрнадзор подал 27 декабря 2016 г. Ранее Рособрнадзор приостановил действие лицензии вуза. По итогам проведенной в сентябре проверки регулятор обнаружил 120 нарушений, рассказывал «Ведомостям» ректор ЕУСПб Олег Хархордин. По его словам, университет устранил практически все нарушения, но Рособрнадзор посчитал свое предписание неисполненным и приостановил лицензию. Причиной замораживания лицензии стали несвоевременная аттестация сотрудников и недостаточный квалификационный состав преподавателей факультетов политологии и социологии, цитировал ТАСС начальника управления надзора и контроля за образовательными организациями Рособрнадзора Сергея Рукавишникова.

В феврале Московский арбитражный суд oтказал Европейскoму университету в иске oб оспаривании предписания Рoсобрнадзора по результатам прoверки, проведеннoй в сентябре 2016 г., на основании кoтoрого вузу приостановили лицензию. Сейчас вуз работает и проводит занятия только благодаря тому, что подал апелляционную жалобу на это решение, объясняет представитель ЕУСПб.

Европейский университет был учрежден в 1994 г., с 1996 г. работает как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам. В нем есть факультеты антропологии, истории, истории искусств, политических наук и социологии, экономики. В попечительский совет входят экс-министр финансов, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В вузе обучаются около 250 человек.