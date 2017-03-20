Директор ФБР не подтвердил прослушку Трампа администрацией Обамы

ФБР не располагает информацией о прослушке разговоров нынешнего президента США Дональда Трампа администрацией бывшего президента Барака Обамы во время предвыборной кампании, заявил сегодня директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в конгрессе.

«ФБР не располагает информацией, которая бы подтвердила эти твиты (Трампа о прослушке)», - сказал он в понедельник. Этой информацией не располагает и минюст США, уточнил Коми.

В начале марта Трамп попросил конгресс проверить информацию о том, что администрация бывшего президента Барака Обамы прослушивала его телефоны перед выборами. «Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои линии в Trump Tower прямо перед победой (на выборах). Ничего не услышал. Это охота на ведьм!» – написал Трамп в своем Twitter. Пресс-секретарь Обамы Кевин Льюис опроверг заявление Трампа. «Ни президент Обама, ни какой-либо сотрудник администрации никогда не инициировал прослушку ни одного гражданина США. Все другие заявления попросту ложны», - заявил Льюис. Позднее Трамп уточнил, что узнал о прослушке из СМИ, но свое обвинение отзывать не стал.

В ходе слушаний Коми подтвердил, что ФБР ведет расследование возможного вмешательства России в предвыборную кампанию США, включая установление связей работников предвыборного штаба Трампа с российскими властями.