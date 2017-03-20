Минобороны опровергло информацию о новой российской базе в Сирии

Минобороны России опровергло появившуюся сегодня информацию Reuters о развертывании в районе н. п. Африн, провинция Алеппо, «новой российской военной базы».

«Никаких планов развертывания на территории Сирийской арабской республики новых российских военных баз нет. Для предотвращения нарушений режима прекращения боевых действий одно из отделений российского Центра примирения враждующих сторон размещено в провинции Алеппо около н. п. Африн, в районе соприкосновения отрядов курдского ополчения и подконтрольных турецкой стороне формирований Сирийской свободной армии», - говорится в сообщении министерства.

О том, что Россия строит военную базу на северо-западе Сирии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя курдских Отрядов народной самообороны (YPG). По его словам, соглашение с Москвой было заключено в воскресенье «в рамках сотрудничества для борьбы с терроризмом» и предусматривает обучение бойцов YPG тактике современной войны. По его словам, российские военнослужащие уже прибыли на бронемашинах в район новой базы в сирийской провинции Африн.