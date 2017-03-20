Россия начала поставлять в Китай системы С-400

Россия начала поставлять системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» Китаю. С таким заявлением выступил первый зампредседателя думского комитета по экономической политике Владимир Гутенев.

«Индия сейчас активно приценивается к С-400. Мы сейчас поставили в Китай первые дивизионы», - сказал он в эфире радио «Эхо Москвы». По его словам, Индия и Турция «стоят в очереди» за С-400.

«Рособоронэкспорт» и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России информацию о поставке в Китай первых дивизионов С-400 пока не прокомментировали.