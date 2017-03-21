Россия выплатит последний внешний долг СССР

Россия подписала межправительственное соглашение с Боснией и Герцеговиной об урегулировании обязательств бывшего СССР, сообщил замминистра финансов России Сергей Сторчак. Рассчитавшись с Боснией, РФ закроет последний советский внешний долг.

«Соглашением, которое мы сегодня подписали, предусмотрен пересчет клиринговой задолженности в доллары США по курсу, использованному в меморандуме (от 17 сентября 2003 г.). В результате пересчета сумма обязательств РФ перед Боснией и Герцеговиной составляет $125,2 млн и подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления соглашения в силу», – сообщил Сторчак.

С другими государствами бывшей СФРЮ – Хорватией, Сербией, Черногорией, Словенией и Македонией – Россия в соответствии с меморандумом 2003 г. расплатилась в 2011–2016 гг.

Босния и Герцеговина оставалась единственной страной из числа кредиторов бывшего СССР, задолженность перед которой оставалась непогашенной.