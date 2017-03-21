Песков исключил возможность вмешательства Кремля в дело Никиты Белых

Кремль не вмешивается в следственные и судебные действия по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Как передает ТАСС, так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать ход расследования. «Не может идти речи о вмешательстве Кремля в следственные действия или в действия судебных инстанций», – подчеркнул чиновник. Ему не известно, получал ли президент какие-либо доклады от Следственного комитета по этому делу.

20 марта следствие попросило Басманный суд продлить арест Белых до 24 июня 2017 г. Суд рассмотрит это ходатайство 22 марта.

Белых был задержан 24 июня 2016 г. и арестован. По версии следствия, он лично и через посредника получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 400 000 евро за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство. 28 июля президент отправил губернатора в отставку в связи с утратой доверия.