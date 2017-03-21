Руководство ФГУП «Атэкс» задержано за хищение средств в Ново-Огареве – «Фонтанка»

В Москве задержано руководство ФГУП ФСО «Атэкс» по делу о хищении средств при строительстве президентской резиденции в Огареве, сообщила «Фонтанка». Задержаны руководитель предприятия Андрей Каминов и его экс-заместитель, экс-менеджер «Балтстроя» Станислав Кюнер. В Петербурге и Москве прошли обыски, в том числе у субподрядчиков ФГУП «Атэкс», в частности у «Стройкомплекта».

По данным ресурса, уголовное дело в отношении Каминова и петербургских субподрядчиков возбуждено СКР по нескольким эпизодам ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Речь идет о строительстве «Объекта № 53» ФСО – официальной резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огареве, причем стоимость работ превышает 5,5 млрд руб. Позднее «Фонтанка» сообщила, что фигурантам вменяется также ст. 210 (создание и участие в преступном сообществе).

Информацию о задержании Каминова и Кюнера подтвердил и источник «Интерфакса». По данным агентства, оба доставлены на допрос в СКР сотрудниками спецслужб, решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, источник агентства подтвердил связь задержания с делом о контрабанде элитного алкоголя, по которому обвиняется Дмитрий Михальченко.

Комментарии СКР пока получить не удалось.

СМИ связывали «Атэкс» с делом петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, якобы хорошо знакомого с сыном экс-руководителя ФСО Евгения Мурова. «Балтстрой», принадлежавший Михальченко, был одним из крупных подрядчиков ФГУП ФСО «Атэкс», а топ-менеджеры «Балтстроя» были и руководителями «Атэкса». Михальченко арестован в марте 2016 г. по обвинению в контрабанде элитного алкоголя.