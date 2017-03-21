Путин видит возможности для повышения средней продолжительности жизни в России до 76 лет

К 2025 г. средняя продолжительность жизни в России может быть увеличена до 76 лет, президент Владимир Путин видит для этого все возможности. Как передает ТАСС, он заявил это 21 марта на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Также он видит резервы для значительного снижения смертности в трудоспособном возрасте. Рост смертности трудоспособных россиян в 2015 г. он назвал настораживающими данными, на это надо обратить внимание, хотя пока «ничего критического» в этом нет.

По словам президента, средняя продолжительность жизни в России выросла за 12 лет с 65,4 до 71,8 года в 2016 г., заявил Путин. Для мужчин рост составил 7,7 года, для женщин – 4,6 года. Младенческая смертность за этот же период снизилась с 10,2 до 6 на 1000 родившихся. «А в январе было зафиксировано 5,1 [младенческой смертности на 1000 родившихся]. Что касается материнской смертности, то здесь ситуация еще лучше: смертность снизилась более чем втрое», – сказал он.

Путин напомнил об обновлении материально-технической базы медицинских учреждений и развитии высокотехнологичной медицины. «Напомню, что в 2005 г. эту помощь могли получить 60 000 пациентов, а в 2016 г. – 963 100, то есть рост почти в 15 раз», – заявил он. По его словам, более чем в 10 раз выросло число медучреждений, оказывающих высокотехнологичную медпомощь: с 90 до 902 медучреждений.

Говоря о нерешенных проблемах, Путин, ссылаясь на граждан, заявил о справедливых жалобах на нехватку врачей, особенно в небольших населенных пунктах, о сложности записи к нужному специалисту, проблемах с быстрым прохождением обследования, передает «Интерфакс». «В регистратурах часто встречается и хамство», - отметил он. Президент считает, что поликлиники нужно не только обеспечить интернетом, но и добиться того, чтобы граждане попадали на прием к врачу и проходили обследование «без нервов и очередей», тем более что пожилые люди не всегда разбираются в таких понятиях, как информационные технологии и электронная запись. Путин также потребовал избавить врачей от ненужной бумажной работы, чтобы они могли больше внимания уделять пациентам.