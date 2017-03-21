Ущерб от аферы с акциями поставщика Минобороны оценен в 3 млрд рублей

Главная военная прокуратура сообщила, что по факту аферы с акциями компании «Орловское», которая обеспечивает продуктами воинские части Минобороны, возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, акции «Орловского» (входит в холдинг «Агропром») были проданы компании «Югстрой» по заниженной стоимости, за 1,23 млрд руб. Московский арбитраж по иску военной прокуратуры расторг эту сделку, так как ее не согласовали с уполномоченным органом – Минобороны.

«В отношении должностных лиц по факту заключения этой сделки, повлекшей причинение имущественного ущерба около 3 млрд руб., по материалам военного прокурора Балашихинского гарнизона расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», - отмечается в релизе ведомства.