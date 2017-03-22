КНДР могла осуществить неудачный запуск нескольких баллистических ракет

Северная Корея могла запустить несколько баллистических ракет из района Вонсан в восточной части страны около 7 часов утра по местному времени, сообщает Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве. Представитель кабинета министров заявил, что в Токио не располагают информацией о запусках ракет в сторону Японии. В Минобороны Южной Кореи заявляют, что пытаются подтвердить информацию о пусках ракет, отмечает Reuters.

Тип запущенных ракет пока не установлен. По предварительной информации пуски оказались неудачными.

В апреле-июне 2016 г. Пхеньян выпустил в общей словжности шесть ракет средней дальности типа «Мусудан» с полигона Вонсан.