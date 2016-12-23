Большая пресс-конференция Путина - трансляция

Путин: « [Убийство посла] это прежде всего покушение на Россию, на российско-турецкие отношения». Говорит, что и сбитый Су-24 в принципе мог быть делом «деструктивных элементов» в армии Турции. Но всё это не помешает развитию отношений стран.

Турецкий корреспондент спрашивает об Алеппо и Сирии, и убийстве посла России в Анкаре.

Что касается нормандского формата - он не слишком эффективен. Безвизовый режим - это хорошо, но (выставляет ловушку Путин) - украинцы сразу повалят работать в Европу на унизительных условиях, как в Россию. «Раз уж разрешать безвизовый въезд, надо и право на работу», - говорит президент.

Путин парирует - давящим безэмоциональным голосом - хорошо бы, чтобы украинскую армию в Донбассе не считали оккупантами. Обмен «всех на всех» по версии Порошенко не устраивает Донбасс - говорит Путин: Украина не обменивает осужденных на ее территории. Что касается «режиссеров»- они должны заниматься своей работой, а журналисты - своей. Что касается украинских диверсантов - они выдали подтвержденный комплекс данных, без каких-то пыток. Режиссер же Олег Сенцов неотличим от кадрового сотрудника разведки. «Это надо прекращать».

«ТАСС» - через 1,5 часа конференции! - спрашивает про Украину. Правда, про нормандский процесс и безвизовый режим. Наконец, украинский корреспондент просит Путина отпустить корреспондента Сущенко. А также (ого!) говорит, что если вы уйдете на пенсию, украинцы будут считать россиян оккупантами.

Но 5 000 рублей выплатят всем пенсионерам, обнадеживает Путин. И индексация с 1 февраля на инфляцию-2016 тоже будет.

«Пенсии. Вопрос чрезвычайно важный», - говорит Путин, и дает слово корреспонденту «Юного ленинца» из Пензы. Она почему-то спрашивает о досрочных пенсиях. Президент начинает с того, что стаж, безусловно, надо учитывать при назначении пенсии, и это не изменится. Досрочный же выход требует «дополнительного внимания и анализа».

Такое впечатление, что зевает уже и сам президент.

Довольно невнятный вопрос об экологии из Петербурга. Не открыть ли экологические отделы при посольствах России, поскольку «Запад отошел от экологии», а Россия - наоборот? Сюда же зачем-то патриотическое воспитание. Путин даже вынужден резюмировать этот вопрос - и не соглашается, что на Западе не заботятся от окружающей среде. А у нас нужно перерабатывать свалки и охранять леса.

О хакерах: «Я уже говорил, что проигравшая сторона ищет виноватых на стороне». Далее - следует Трампу в том, что хакеры могли быть откуда угодно. Но информация же - правдива? В Демпартии - действительно манипулировали результатами праймериз? Вот это важно, а не хакерские атаки. О чем он говорил с Обамой, Путин принципиально не собирается раскрывать. «Это мое правило».

Вопрос иностранного журналиста (ВВС) о хакерских атаках, «красном телефоне» Обамы и ядерном оружии. Путин начинает с ядерного оружия: США вынудили нас развивать ударный потенциал после выхода из договора о ПРО. Сегодня, впрочем, президент об этом уже говорил - но снова хвалит российские системы преодоления американской противоракетной обороны. «Мы никогда не пойдем на то, чтобы втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые нам не по карману».

Путин и допинговый скандал. Главное: в стране нет никакой государственной системы допинга, допинг - не только наша проблема, политическая составляющая в этом есть, и от нее нужно избавляться, а экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Родченков (Путин не назвал его по фамилии - как, например, и Навального в прошлом году) приехал из Канады, «удрал» из России и «таскал сюда всякую гадость».

Вопрос из Вологды: не создать ли в России клуб успешных импортозаместителей? А то у нас в области есть люди, которые строят церкви на свои деньги. Почему же только церкви? - спрашивает Путин: можно и мечети. И называет цифры импортозамещения по отраслям. В целом, добъемся нужного результа

Путин: Демпартия США сваливает свои недоработки на внешние факторы, а сами провалили даже выборы в Сенат. «Что, часовню тоже я развалил»? - шутит Путин. Считает, что некоторым республиканцам Россия нравится, потому что защищает традиционные ценности. «Рейган бы порадовался за избранного президента США. Никто не верил - кроме нас с вами - что [Трамп] победит». А вот Рузвельт, наверно, перевернулся бы в гробу - от стыда за нынешних демократов, разделяющих нацию, говорит Путин. И проходится по Клинтон, за которую не проголосовали больше выборщиков, чем за Трампа. Но почему-то говорит, что их четыре (а не пять, как на самом деле)