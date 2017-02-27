Выступление Дмитрия Медведева на форуме в Сочи – трансляция

Премьер еще говорит что-то о доверии, неизменности правил (которое дает ощущение стабильности) и традиционно - о новых технологиях, но это уже намного менее меметично.

Медведев подводит итоги: «насчет вожжей - ослаблять нужно только в определенной ситуации», иначе унесет, и окажешься где-то на обочине. Вожжи становятся главным ключевым словом этого выступления.

Ведущий Якобашвили: возможен ли инвестиционный бум в России еще при нашей жизни? Якобашвили отвечает, что верит в это: «когда-то обязательно прорвет», и «надо ослабить вожжи».

Ведущий ставит вопрос ребром: (Алиханову). «Вы купите блокчейн от ВЭБа»? Если будет работать, мы, может быть, и заплатим, отвечает тот.

Сергей Горьков объясняет, почему в России почти невозможна своя Alibaba: внутренний рынок попросту слишком мал. Ковровые вложения неоправданны, но точечные - например, вложения в систему Blockchain - могут себя оправдать. «Россия может прыгнуть и опередить развитые страны», - говорит председатель ВЭБа.

Министр Орешкин высказывается в том смысле, что в экономике России нужно сокращение расстояний - в самом широком смысле. Например, если не возить воздух в грузовиках в один конец - это сокращает расстояние вдвое.

«Чтобы выбирать между Алабугой и Калининградом, надо минимум знать о существовании того и другого», - говорит Алиханов. «Надо учить губернаторов спамить [потенциальных инвесторов]», - шутит по этому поводу Дмитрий Медведев.

Ведущий возвращает дискуссию к выступлению Медведева. Алиханову: «Вы знаете точки роста своего региона? Как привлекаете бизнес?» Алиханов отвечает в том смысле, что ресурсов в Калининградской области нет, зато (уже) есть современные производства. Три направления роста: аграрный сектор, туризм, «креативные индустрии». «Обнаружили 300 компаний, работающих в game development», - объясняет врио губернатора.

«Проектов мы смотрели мало, но очень долго», - говорит председатель ВЭБа, но теперь будет по-другому. Первичный отбор проектов будет вестись в регионах, например.

На очереди ВЭБ: председатель института развития Сергей Горьков начинает с того, что «деньги появились, но их не так много». «Хотелось бы, чтобы где-то появились долгие деньги», - продолжает он. Возможно, решение в синдицировании, отмечает Горьков.

Орешкин: добавить что-то к сказанному мне сложно: «Задача министерства [экономического развития] - внимательно слушать, что говорят регионы и бизнес, и под это подстраиваться». Впрочем, задача ЦБ и правительства - взращивать доверие бизнеса и населения. Задача же ВЭБа - наконец начать реальное проектное финансирование.

«То, что я вижу - Кафка переворачивается в гробу», - Алиханов о внедрении IT-технологий в госсекторе.

Алиханов продолжает: «санкции-антисанкции, падение рубля для нас стали ночным кошмаром» - Калининградская область была экспортноориентированной.

Напомним, Алиханов не чужд финансовой тематике: он работал в Минюсте и Минпромторге. Врио он стал только осенью 2016 г.