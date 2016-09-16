УФАС требует отменить итоги конкурса на проектирование метро за 113 млн рублей

Статья опубликована в № 4162 от 16.09.2016 под заголовком: Конкурс дальше не идет

Петербургское управление ФАС предписало ГУП «Петербургский метрополитен» отменить итоги конкурса на проектирование нового вестибюля станции метро «Фрунзенская» и пересмотреть заявки участников, следует из сообщения ведомства. В конце августа этот аукцион выиграло ООО «СУАР.Т-проект», снизив максимальную стоимость контракта (113,7 млн руб.) на 1 млн руб., второй участник – ОАО «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ) – предложил выполнить работы за 113,1 млн руб. Позже ЛМГТ подал жалобу в УФАС, указав, что у конкурента нет обязательной по условиям конкурса лицензии на работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

«СУАР.Т-проект» собирался привлечь на субподряд организацию с необходимой лицензией, в ходе заседания комиссии УФАС «СУАР.Т- проект» предоставил протокол о намерениях, сообщает пресс-служба управления. Но в конкурсной документации прямо прописано требование к участнику, а не субподрядчику, следует из пресс-релиза.

Метрополитен должен пересмотреть заявки и отклонить заявку «СУАР.Т-проекта», в таком случае победителем станет ЛМГТ, рассуждает представитель УФАС. ГУП вправе отменить аукцион и провести процедуру заново, указав новые требования к участникам, уточняет она. В метрополитене не ответили на запрос «Ведомостей».

Корма под угрозой На долю независимых башенных компаний, по данным J’son & Partners Consulting на декабрь 2015 г., приходилось всего 6% антенно-мачтовых сооружений в России (на других рынках она может доходить до 50% и более). Основные игроки – «Русские башни» (более 1500 объектов), «Вертикаль» (около 1000) и «Линк девелопмент» (свыше 300). Всего в России около 60 000 таких конструкций.

«СУАР.Т-проект» выходил на конкурс в партнерстве с ОАО «Научно-исследовательский институт транспортного строительства» (ОАО ЦНИИС), у которого есть лицензия, говорит гендиректор компании Александр Супоницкий. Документы, подтверждающие это, были поданы в конкурсную комиссию, по договоренности «СУАР.Т-проект» выполняет архитектурную часть контракта, ЦНИИС – техническую и проводит работы, для которых необходима лицензия, добавляет он. По его словам, объемы работ были распределены почти поровну. Если метрополитен будет проводить новый конкурс и требования с лицензией сохранятся, то на него уже, вероятно, выйдет ЦНИИС, утверждает Супоницкий. Получить комментарии ЦНИИС вчера не удалось.

«СУАР.Т-проект» уже делал предпроектные проработки вестибюля «Фрунзенской». Согласно выполненному эскизу станция будет напоминать паука. В одноэтажном здании появятся четыре новых этажа, где разместится единый диспетчерский центр метрополитена. Лицензия необходима именно для работы с диспетчерским центром, уточняет Супоницкий. Также «СУАР.Т-проект» делал предпроект и проект вестибюля «Горьковской» (совместно с ЛМГТ) и работает над предпроектом «Парка Победы». По данным «СПАРК-Интерфакса», компания принадлежит Олегу Разуленко. ЛМГТ проектировал вестибюль станций «Спасская» и «Технологический институт – 1». Компания на 65% принадлежит союзу «Ветеран ЛМГТ», на 25% – ООО «Балтметропроект».

Метрополитен может обжаловать предписания УФАС в течение трех месяцев. Невыполнение предписаний грозит штрафом для должностных или юридических лиц либо дисквалификацией, говорит партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. В таком случае штраф составит от 300 000 до 500 000 руб. на юридических лиц либо от 30 000 до 50 000 руб. на должностных лиц, уточняет советник BGP Litigation Сергей Лисин.