Сети Marriott International и Starwood Hotels объединятся в сентябре

Слияние двух сетей одобрили регуляторы более чем в 40 странах

Китайский антимонопольный регулятор одобрил покупку Marriott International сети Starwood Hotels & Resorts Worldwide, говорится в совместном заявлении обеих компаний. Это разрешение стало последним необходимым шагом для закрытия сделки, которое намечено на 23 сентября этого года, отмечается там же.

До этого слияние двух сетей одобрили регуляторы более чем в 40 странах, включая США и Канаду.

Сумма сделки – $13,6 млрд, Marriott за каждую акцию Starwood выплатит $21 наличными и 0,8 своей акции, сообщали ранее партнеры. В результате сделки акционеры Starwood получат 34% объединенной компании. Starwood, бумаги которой сейчас торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, также планирует провести делистинг.

Котировки Starwood 20 сентября на 21.00 мск выросли на 2,2% до $76,8 за акцию, бумаги Marriott International подорожали на 2,1% до $70.

Предполагается, что новая компания станет крупнейшей гостиничной сетью в мире с общей капитализацией $36 млрд и совокупным портфелем в 1,1 млн номеров в 5500 отелях под 30 брендами, среди которых Marriott, Ritz-Carlton, Renaissance, Sheraton и Le Meridien. Нынешние лидеры рынка – британская InterContinental Hotels Group (4700 отелей на 674 000 номеров) и американская Wyndham Hotel Group (7670 отелей на 667 000 номеров). Правда, в России новая компания займет лишь 3-е место. Ранее аналитики Cushman & Wakefield подсчитывали, что совокупно Marriott International и Starwood управляют здесь более чем 8500 номерами, тогда как у сети Accor – более 13 000 номеров, а у Carlson Rezidor Hotel Group – почти 11 000.

Marriott не планирует отказываться от брендов Starwood и будет развивать их в том числе за счет франшиз, сообщала компания в конце 2015 г. Представители партнеров также говорили, что в результате объединения новая компания сэкономит на издержках около $200 млн в течение двух лет.

Сделка между Starwood и Marriott могла и не состояться. В марте 2016 г. консорциум инвесторов во главе с китайской Anbang Insurance готов был заплатить за Starwood $12,8 млрд, впоследствии увеличив предложение до $13,2 млрд. Starwood согласилась, пообещав Marriott $400 млн компенсации. Но последняя повысила предложение до $13,6 млрд, после которого сделка с Anbang Insurance сорвалась окончательно.

В 2015 г. попытки поглотить Starwood предпринимала и Hyatt Hotels, а также три китайские компании, включая Shanghai Jin Jiang International Hotels.