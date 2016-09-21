Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4164 от 20.09.2016 под заголовком: Ритейл и благоустройство

Как меняется стрит-ритейл после благоустройства главных столичных улиц

Собственники готовятся поднять ставки аренды помещений, а рестораны и магазины подсчитывают убытки
Под благоустройство по программе «Моя улица» этим летом попали 52 улицы, в том числе Тверская
Под благоустройство по программе «Моя улица» этим летом попали 52 улицы, в том числе Тверская
Е. Разумный / Ведомости

Летом на Тверской пешеходы маневрировали между штабелями плитки, строителями и ограждениями, автомобилисты чертыхались в долгих пробках. Гулять по магазинам по перекопанным тротуарам или сидеть в кафе под звуки дрелей и отбойных молотков желающих не находилось, обороты ритейлеров и предприятий общепита уменьшились. Вторые, по мнению владельца ГК «Экоофис» Андрея Ковалева, «пострадали больше». «На время ремонта улиц закрылись Zodiac и Luciano на Смоленской площади», – рассказывает Екатерина Подлесных, руководитель департамента стрит-ритейла Colliers International. Некоторые рестораны не пережили благоустройства. «Владельцы «Китайских новостей» приняли решение закрыть заведение на Тверской. Одной из причин стала стройка, перекрывавшая вход в помещение», – приводит она пример.

Как перекрывали Тверскую
Как перекрывали Тверскую
Ограничения движения на улице продлятся все лето, говорится на сайте департамента транспорта

Впрочем, Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум групп», считает, что магазины и рестораны, ориентированные на постоянную клиентуру, не сильно пострадали. «Речь идет о самых фешенебельных заведениях, таких как ресторан Аркадия Новикова в Ritz-Carlton. Или Cook’kareku на Садово-Кудринской», – уточняет она. «Владельцы считают, что трудности арендаторов, связанные с ремонтом улиц, носят временный характер, многие ставки не снижали, – говорит Литинецкая. – Напротив, завершение реконструкции улиц дает им повод поднять цены. К примеру, в 2014 г. после ремонта Пятницкой средний размер арендной ставки для коммерческих помещений вырос на 23%, после реконструкции Мясницкой в 2015 г. – на 34%». «На наиболее востребованных улицах, например на Кузнецком Мосту, мы наблюдаем рост запрашиваемых ставок аренды в пределах 10%», – добавляет Подлесных.

Обновленные улицы Москвы. Фотогалерея

Стрит-ритейл вынужден меняться. «Появляются магазины импульсного спроса, [предприятия] общепита, ориентированные на молодежную, активную аудиторию», – описывает трансформацию начальник отдела стратегического консалтинга JLL Юлия Никуличева. По мнению Подлесных, процесс демократизации стрит-ритейла на Тверской наметился достаточно давно. В CBRE вообще не считают ее «люксовой». «Верхний диапазон арендных ставок здесь существенно ниже, чем на большинстве других торговых коридоров Москвы, 75 000 руб./кв. м год, есть и дешевле», – сообщили в пресс-службе CBRE. Сейчас на главной улице столицы преобладает «развлекательный сегмент»: на кафе, рестораны и клубы приходится 36% операторов. Премиальные магазины и рестораны расположены в отелях верхнего ценового сегмента – например, Novikov и Cafe Russe в The Ritz-Carlton Moscow, магазин мужской одежды Canali, бутик часов и ювелирных изделий Frank Muller в Marriott Moscow Grand. Но особо громких выходов демократичных марок и ресторанов в текущем году не наблюдалось, как и громких уходов. Среди новых открытий в первом полугодии 2016 г. Подлесных отметила флагманский магазин LEF 27+2, бутик швейцарских часов Tissot, караоке-бар «Пушка». Еще два года назад с Тверской ушли Zara, Escada. «Помещение, которое занимал бутик Escada, до сих пор пустует», – отмечает Подлесных. Тем не менее арендные ставки на Тверской выросли по сравнению с декабрем 2015 г.

Как перекопали Москву

Preloader gallery
За 2016–2018 г. Москва потратит на программу благоустройства «Моя улица» около 90 млрд руб., подсчитала КБ «Стрелка», разрабатывающая стандарты и концепцию благоустройства. На фото Театральный проезд
Е. Разумный / Ведомости
За 2016–2018 г. Москва потратит на программу благоустройства «Моя улица» около 90 млрд руб., подсчитала КБ «Стрелка», разрабатывающая стандарты и концепцию благоустройства. На фото Театральный проезд
1/26
Московские власти решили разместить на строительных ограждениях информацию о, как их называет портал mos.ru, «гениях места»: знаменитых персонах, связанных с каждой из улиц. На фото Тверская улица
А. Астахова / Ведомости
Московские власти решили разместить на строительных ограждениях информацию о, как их называет портал mos.ru, «гениях места»: знаменитых персонах, связанных с каждой из улиц. На фото Тверская улица
2/26
Ни одна улица в городе не будет полностью перекрываться из-за работ по благоустройству, но движение в центре будет серьезно ограничено, предупредил департамент транспорта Москвы. Вот как это выглядит на практике (Большая Бронная улица)
А. Астахова / Ведомости
Ни одна улица в городе не будет полностью перекрываться из-за работ по благоустройству, но движение в центре будет серьезно ограничено, предупредил департамент транспорта Москвы. Вот как это выглядит на практике (Большая Бронная улица)
3/26
ГИБДД пообещало усиленно следить за благоустраиваемыми улицами и оперативно отправлять регулировщиков туда, где образуется автомобильный затор. На фото Большой Кисловский переулок
Е. Разумный / Ведомости
ГИБДД пообещало усиленно следить за благоустраиваемыми улицами и оперативно отправлять регулировщиков туда, где образуется автомобильный затор. На фото Большой Кисловский переулок
4/26
После благоустройства стоимостью 1,9 млрд руб. на нечетной стороне Нового Арбата за счет сужения проезжей части на 1,5 м появится бульвар из кленов и сосен
Е. Разумный / Ведомости
После благоустройства стоимостью 1,9 млрд руб. на нечетной стороне Нового Арбата за счет сужения проезжей части на 1,5 м появится бульвар из кленов и сосен
5/26
На четной стороне Нового Арбата тоже будут деревья
Е. Разумный / Ведомости
На четной стороне Нового Арбата тоже будут деревья
6/26
На Воздвиженке после благоустройства останется меньше места для машин и больше – для пешеходов
Е. Разумный / Ведомости
На Воздвиженке после благоустройства останется меньше места для машин и больше – для пешеходов
7/26
Но сначала на Воздвиженке уберут под землю 7,6 км проводов
Е. Разумный / Ведомости
Но сначала на Воздвиженке уберут под землю 7,6 км проводов
8/26
Информация о работах на улицах вокруг Кремля засекречена: техническое задание не опубликовано, подрядчик выбран на закрытом конкурсе. На фото Моховая улица
Е. Разумный / Ведомости
Информация о работах на улицах вокруг Кремля засекречена: техническое задание не опубликовано, подрядчик выбран на закрытом конкурсе. На фото Моховая улица
9/26
Работы с каменной мостовой на Моховой улице
Е. Разумный / Ведомости
Работы с каменной мостовой на Моховой улице
10/26
На Таганской площади к сентябрю должны сделать пешеходные зоны и высадить более 100 деревьев
Д. Новожилов / Ведомости
На Таганской площади к сентябрю должны сделать пешеходные зоны и высадить более 100 деревьев
11/26
Рядом с Таганской площадью реконструируют Гончарный проезд
Д. Новожилов / Ведомости
Рядом с Таганской площадью реконструируют Гончарный проезд
12/26
Тверскую улицу благоустроят по-новому: сюда вернутся липы, исчезнувшие более 20 лет назад
А. Астахова / Ведомости
Тверскую улицу благоустроят по-новому: сюда вернутся липы, исчезнувшие более 20 лет назад
13/26
Гранитные тумбы и кадки, установленные на Тверской в начале этого года, останутся: их лишь передвинут там, где они мешают пешеходам
А. Гордеев / Ведомости
Гранитные тумбы и кадки, установленные на Тверской в начале этого года, останутся: их лишь передвинут там, где они мешают пешеходам
14/26
Бульварное кольцо благоустраивает компания группы «Ташир», на фото Рождественский бульвар
А. Астахова / Ведомости
Бульварное кольцо благоустраивает компания группы «Ташир», на фото Рождественский бульвар
15/26
Главная задача «Ташира» – сделать новые пешеходные зоны и высадить деревья
А. Астахова / Ведомости
Главная задача «Ташира» – сделать новые пешеходные зоны и высадить деревья
16/26
Вид деревянных настилов, без которых не пройдешь по разрытым улицам, городские власти утвердили специальным документом
Д. Новожилов / Ведомости
Вид деревянных настилов, без которых не пройдешь по разрытым улицам, городские власти утвердили специальным документом
17/26
Сейчас городские власти выбирают подрядчика для самого дорогого проекта этого года – благоустройства Садового кольца стоимостью 4,6 млрд руб. Здесь нужно восстановить сады, сузить проезжую часть и сделать дублеры для заездов во дворы
А. Астахова / Ведомости
Сейчас городские власти выбирают подрядчика для самого дорогого проекта этого года – благоустройства Садового кольца стоимостью 4,6 млрд руб. Здесь нужно восстановить сады, сузить проезжую часть и сделать дублеры для заездов во дворы
18/26
Большой Кисловский переулок
Е. Разумный / Веомости
Большой Кисловский переулок
19/26
Газетный переулок
Е. Разумный / Веомости
Газетный переулок
20/26
Калашный переулок
Е. Разумный / Веомости
Калашный переулок
21/26
Крестовоздвиженский переулок
Е. Разумный / Веомости
Крестовоздвиженский переулок
22/26
Никитский бульвар
Е. Разумный / Веомости
Никитский бульвар
23/26
Романов переулок
Е. Разумный / Веомости
Романов переулок
24/26
Староваганьковский переулок
Е. Разумный / Веомости
Староваганьковский переулок
25/26
Улица Знаменка
Е. Разумный / Веомости
Улица Знаменка
26/26
Комментарии  ()
ЛАРИР
13:27 21.09.2016
Благоустройство улиц? Лучше бы отопительный сезон пораньше открывали...((
00
Комментировать
Фото
Также в рубрике