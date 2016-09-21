Как меняется стрит-ритейл после благоустройства главных столичных улиц

Под благоустройство по программе «Моя улица» этим летом попали 52 улицы, в том числе Тверская

Статья опубликована в № 4164 от 20.09.2016 под заголовком: Ритейл и благоустройство

Летом на Тверской пешеходы маневрировали между штабелями плитки, строителями и ограждениями, автомобилисты чертыхались в долгих пробках. Гулять по магазинам по перекопанным тротуарам или сидеть в кафе под звуки дрелей и отбойных молотков желающих не находилось, обороты ритейлеров и предприятий общепита уменьшились. Вторые, по мнению владельца ГК «Экоофис» Андрея Ковалева, «пострадали больше». «На время ремонта улиц закрылись Zodiac и Luciano на Смоленской площади», – рассказывает Екатерина Подлесных, руководитель департамента стрит-ритейла Colliers International. Некоторые рестораны не пережили благоустройства. «Владельцы «Китайских новостей» приняли решение закрыть заведение на Тверской. Одной из причин стала стройка, перекрывавшая вход в помещение», – приводит она пример.

Впрочем, Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум групп», считает, что магазины и рестораны, ориентированные на постоянную клиентуру, не сильно пострадали. «Речь идет о самых фешенебельных заведениях, таких как ресторан Аркадия Новикова в Ritz-Carlton. Или Cook’kareku на Садово-Кудринской», – уточняет она. «Владельцы считают, что трудности арендаторов, связанные с ремонтом улиц, носят временный характер, многие ставки не снижали, – говорит Литинецкая. – Напротив, завершение реконструкции улиц дает им повод поднять цены. К примеру, в 2014 г. после ремонта Пятницкой средний размер арендной ставки для коммерческих помещений вырос на 23%, после реконструкции Мясницкой в 2015 г. – на 34%». «На наиболее востребованных улицах, например на Кузнецком Мосту, мы наблюдаем рост запрашиваемых ставок аренды в пределах 10%», – добавляет Подлесных.

Стрит-ритейл вынужден меняться. «Появляются магазины импульсного спроса, [предприятия] общепита, ориентированные на молодежную, активную аудиторию», – описывает трансформацию начальник отдела стратегического консалтинга JLL Юлия Никуличева. По мнению Подлесных, процесс демократизации стрит-ритейла на Тверской наметился достаточно давно. В CBRE вообще не считают ее «люксовой». «Верхний диапазон арендных ставок здесь существенно ниже, чем на большинстве других торговых коридоров Москвы, 75 000 руб./кв. м год, есть и дешевле», – сообщили в пресс-службе CBRE. Сейчас на главной улице столицы преобладает «развлекательный сегмент»: на кафе, рестораны и клубы приходится 36% операторов. Премиальные магазины и рестораны расположены в отелях верхнего ценового сегмента – например, Novikov и Cafe Russe в The Ritz-Carlton Moscow, магазин мужской одежды Canali, бутик часов и ювелирных изделий Frank Muller в Marriott Moscow Grand. Но особо громких выходов демократичных марок и ресторанов в текущем году не наблюдалось, как и громких уходов. Среди новых открытий в первом полугодии 2016 г. Подлесных отметила флагманский магазин LEF 27+2, бутик швейцарских часов Tissot, караоке-бар «Пушка». Еще два года назад с Тверской ушли Zara, Escada. «Помещение, которое занимал бутик Escada, до сих пор пустует», – отмечает Подлесных. Тем не менее арендные ставки на Тверской выросли по сравнению с декабрем 2015 г.

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