Банк «Санкт-Петербург» нашел покупателя на бывшую территорию Хладокомбината № 1

Совет директоров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» одобрил заключение сделки по продаже имущества на ул. Черниговской, 15, не менее чем за 945 млн руб., следует из сообщения банка на сайте раскрытия информации. Это территория бывшего Хладокомбината № 1. Покупателем должно выступить ООО «НБК-строительство», сказано в сообщении. В сделку войдут два земельных участка общей площадью около 7 га и нежилая недвижимость – здания цехов и холодильников, а также котельная и комплекс очистных сооружений.

Сделка пока не заключена, сообщила представитель банка Анна Бархатова. По ее словам, продажа этого актива связана со стратегией по избавлению от непрофильного имущества, списанного на баланс банка.

Связаться с Хладокомбинатом № 1 и «НБК-строительством» не удалось. На Черниговской, 15, зарегистрировано ЗАО «Хладокомбинат № 1», к профильным видам деятельности которого кроме производства мороженого относятся строительство и сдача внаем недвижимости, оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и проч. По данным «СПАРК-Интерфакса», этой компании принадлежит ООО «Хладокомбинат № 1». Оно зарегистрировано на пр-те Обуховской Обороны, 112, занимается производством мороженого, выручка за 2015 г. – 330 млн руб., чистый убыток – 22 млн руб. Пять из семи членов совета директоров ЗАО «Хладокомбинат № 1» в 2010 г. (более поздних данных нет) – менеджеры инвесткомпании «Ренорд-инвест», которую на рынке связывают с банком «Санкт-Петербург».

Потенциальный банкрот В июле 2016 г. ООО «Петроконсалт-сервис» подало в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск о банкротстве Андрея Скоблова. Рассмотрение дела назначено на 13 октября. Подробности дела в картотеке суда не указаны. Связаться с ООО «Петроконсалт-сервис» в пятницу не удалось.

По данным «СПАРК-Интерфакса», «НБК-строительство» было зарегистрировано в 2014 г. и принадлежит Андрею Скоблову. Это депутат на непостоянной основе муниципального округа Правобережный в Невском районе. На прошедших 18 сентября выборах он баллотировался в городской парламент от партии «Единая Россия» в одном округе с Игорем Высоцким и Анастасией Мельниковой и в парламент не прошел. Андрей Скоблов – сын бывшего начальника Суворовского училища Валерия Скоблова, который является заместителем Высоцкого в петербургском отделении организации «Боевое братство», рассказал знакомый Валерия Скоблова.

«НБК-строительство» не известно на рынке девелопмента, сказали «Ведомостям» сотрудники двух консалтинговых компаний.

Продажа этой территории под редевелопмент идет давно, переговоры велись с разными компаниями, но найти покупателя для этого актива непросто, говорит гендиректор Knight Frank St. Petersburg Николай Пашков (Knight Frank выступала консультантом по этому проекту). Там были сложности, но в целом актив можно назвать интересным, у него неплохое местоположение, считает Пашков. Часть участка ранее была продана под магазин «Лента», напоминает он.

По словам Пашкова, часть территории находится в зоне общественно-деловой застройки и там можно построить в том числе жилье. «Но большая часть остается в производственной зоне, где при определенном искусстве можно построить офисы и апартаменты», – рассуждает эксперт. Если, конечно, это рыночная сделка, то ее заявленная стоимость слишком высока, так как не вся земля переведена из промышленной зоны, рассуждает Пашков.

С учетом сложной ситуации на рынке коммерческой недвижимости быстрее всего такой проект может окупиться, если строить там апартаменты, считает Екатерина Запорожченко, директор по продажам Docklands Development. На 7 га можно построить 70 000–110 000 кв. м недвижимости, оценивает она.