Концессионер проекта трамвайной сети в Петербурге размещает облигации

ООО «Транспортная концессионная компания» (ТКК) 27 сентября начнет размещение на ММВБ неконвертируемых процентных документарных облигаций классов А1 и Б. Ранее ЦБ зарегистрировал выпуск 1,24 млн и 2,08 млн шт. облигаций соответственно, их номинальная стоимость – 1000 руб., а срок обращения – 17 и 30 лет с возможностью досрочного погашения, следует из проспекта эмиссии. Ставка по первому купону облигаций класса А1 установлена в размере 12,5%, Б – 13,5%, ставки по второму, третьему, четвертому и пятому купонным периодам выше индекса потребительских цен (ИПЦ) на 3 и 3,5% соответственно. Бумаги размещаются по открытой подписке, брокер по организации и размещению – ИК «Лидер».

ТКК на 60% принадлежит ИК «Лидер», по 10% – у ЛСР, ООО «МК-20СХ» и двух аффилированных с «Лидером» компаний. В мае этого года компания заключила с петербургской администрацией концессионное соглашение на создание, реконструкцию и эксплуатацию трамвайной сети в Красногвардейском районе, срок соглашения – 30 лет. Совместные инвестиции в проект составят 33,7 млрд руб., в том числе в строительство и содержание объекта – 12,5 млрд руб., из которых 1,3 млрд руб. – из бюджета города. Облигации нужны для финансирования проекта, объяснял раньше директор ТКК Сергей Окутин. Доходность проекта составит ИПЦ плюс 5,5%, прогнозировал он в июне, допуская, что после завершения расчетов она может оказаться ниже.

Представитель компании на запрос «Ведомостей» в пятницу не ответил.

Ожидаемая выручка от проекта – 22,4 млрд руб., 10,3 млрд руб. из которых приходится на субсидии из бюджета за проезд льготных пассажиров, остальные средства – от платы за проезд, сообщала ранее администрация. Облигации обеспечены залогом прав всех денежных требований к администрации Петербурга, предусмотренных концессионным соглашением. При бурном экономическом развитии региона возможно снижение востребованности городского общественного транспорта ввиду роста автомобилизации, отмечает ТКК в проспекте в категории «риски».

По меркам рынка облигаций, выпущенных для реализации инфраструктурных проектов, размер купона по облигациям ТКК заявлен выше среднего уровня, считает аналитик «НЭО центра» Александр Лункин. По его словам, ставка купона по концессионным облигациям в первый год обращения составляет в большинстве случаев 9,15–11,15%, в последующие годы обращения – 8,75–9,15%. Риски инвесторов сбалансированы высокой доходностью и залогом, поэтому можно привлечь интересантов, которые готовы рискнуть, рассуждает начальник аналитического отдела ИК «ЛМС» Дмитрий Кумановский.