Urban Group построит в Одинцове 1,7 млн кв. м недвижимости

Девелопер Urban Group в понедельник, 26 сентября, объявит о новом масштабном проекте, следует из приглашения, которое получили «Ведомости». Речь идет о застройке 116,8 га рядом с деревней Лайково в Одинцовском районе, рассказал топ-менеджер одного из партнеров компании. Ранее на этой территории, по его словам, компания «СУ-155» планировала построить жилой комплекс Like City на 516 000 кв. м, но теперь его параметры существенно изменились, добавил он.

Всего к 2023 г. Urban Group намерена возвести на этой территории 1,7 млн кв. м недвижимости, вложив примерно 71 млрд руб., подтвердил «Ведомостям» гендиректор Urban Group Андрей Пучков (комментарии передал через представителя). Проект под названием «Город-событие «Лайково» предполагает строительство 875 000 кв. м жилья, остальное – объекты инфраструктуры и коммерческая недвижимость, добавил он. Первая очередь проекта на 85 500 кв. м, по словам Пучкова, будет сдана уже в 2018 г.

Проблемный застройщик В марте 2016 г. в отношении одного из крупнейших застройщиков России – «СУ-155» – была введена процедура наблюдения. Санацией компании занимается банк «Российский капитал», который должен будет достроить 147 многоквартирных домов в 14 регионах России. Как рассказывал летом 2016 г. предправления банка Михаил Кузовлев, общий долг «СУ-155» перед кредиторами – 315 млрд руб. при стоимости активов 204 млрд руб.

В марте 2016 г. Urban Group, «СУ-155» и Минстрой подписали трехстороннее соглашение, по которому девелоперская компания инвестирует 9,1 млрд руб. в решение проблем «СУ-155», включая достройку социальных объектов, погашения долгов перед налоговой службой и банком «Российский капитал» и урегулирование обязательств перед 150 дольщиками в «Лайково», напомнил Пучков. Компенсировать эти затраты девелопер должен за счет достройки и продажи жилья в самом проекте, сообщали тогда представители трех сторон. Для этого планировалось увеличить площадь застройки территории – в частности, обсуждалась возможность Urban Group построить там не менее 850 000 кв. м, рассказывали тогда несколько участников совещания по достройке объектов «СУ-155». Однако технико-экономические показатели на тот момент еще не были утверждены. О новых параметрах проекта знают также два риэлтора, работающих в Одинцовском районе.

Urban Group специализируется на строительстве жилья в Московской области. Ее общий портфель – около 4 млн кв. м, из которых «Лайково» – крупнейший проект. Другие крупные проекты компании – ЖК «Солнечная система» на 470 000 кв. м на Ленинградском шоссе и курорт «Митино О2» на 450 000 кв. м на Пятницком шоссе. Основной владелец компании – Александр Долгин.

Хотя одинцовское направление считается одним из самых престижных для проживания, конкуренция там сейчас высока, говорит председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. Там уже строятся такие крупные проекты, как «Одинбург» (девелопер – AFI Development), «Одинцово-1» (ГК ПИК) и «Одинцовский парк» (ОАО «Гратис»), перечисляет она. Однако, по ее словам, у Urban Group, как правило, высокие темпы продаж и качественные проекты, поэтому «Лайково» будет востребован даже при такой жилой площади, тем более что новый микрорайон будет вводиться небольшими очередями. Увеличение площади проекта может негативно сказаться на его транспортной доступности – пока к комплексу ведет довольно узкий заезд, отмечает руководитель аналитического и консалтингового центра Est-a-Tet Владимир Богданюк. Эту задачу в том числе предстоит решить девелоперу, уверен он.